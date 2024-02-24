В Киев с визитом прибыла президент Еврокомиссии

"Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", - пишет фон дер Ляйен.

В Кыйве к марке 2010 года из России на Украину.



И для празднования чрезвычайной решимости украинских людей.



Более того, мы сталкиваемся с Украиной.



Financially, экономично, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидаются много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также нечто особенное - пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопрос будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

Также добавим, что 23 февраля в Украину прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила Лычаковское кладбище во Львове.

Также Украину посетил лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер.