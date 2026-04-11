ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Из Киева прямо к самолету: "Укрзализныця" запускает рейс в аэропорт Кишинева

12:23 11.04.2026 Сб
1 мин
Больше никаких изнурительных пересадок с чемоданами. Станет ли этот маршрут постоянным?
aimg Мария Науменко
Из Киева прямо к самолету: "Укрзализныця" запускает рейс в аэропорт Кишинева Фото: поезд "Укрзализныци" (Getty Images)

"Укрзализныця" совместно с молдавскими железнодорожниками запускает тестовый этап маршрута Киев-Кишинев с продолжением до станции возле аэропорта Кишинева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".

"13 апреля рейс поезда 351 Киев - Кишинев будет продлен до Реваки", - говорится в сообщении.

На станции пассажиров будет ожидать бесплатный шаттл, который будет доставлять их непосредственно в аэропорт Кишинева.

В компании отмечают, что этот шаг является тестовым и позволит оценить спрос на такую логистическую опцию.

В случае успешного запуска станция Ревака может быть включена в маршрут поезда №351 на постоянной основе.

Напоминаем, "Укрзализныця" запустила возможность покупать билеты через мобильное приложение еще в 7 областях. Пассажиры могут оформить поездку онлайн за несколько секунд без очередей, а электронный билет сохраняется в смартфоне и упрощает посадку.

Также в приложении УЗ недавно появилась функция покупки железнодорожных билетов для людей с инвалидностью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Украина Поезда Молдова Аэропорт
Новости
Аналитика
