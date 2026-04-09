Київська електричка на Великдень: як курсуватимуть поїзди та за що не треба платити

16:40 09.04.2026 Чт
3 хв
Увагу пасажирів звернули на "особливі умови для кошиків"
aimg Ірина Костенко
Кільцева електричка в Києві - зручний для багатьох транспорт (фото: facebook.com/kyivcityexpress)

На великодні вихідні 11-12 квітня Київська кільцева електричка допоможе кожному, хто планує поїздку в храм чи в гості до рідних. Знайти графік поїздів можна онлайн, головне - не забути святковий багаж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці".

Читайте також: Великдень не за горами: чи матимуть українці додатковий вихідний цього року

За яким графіком курсуватиме Kyiv City Express

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що на великодні свята графік Kyiv City Express залишається традиційним для вихідних.

Уточнюється, що поїзди на станціях можна "зустрічати" щогодини.

"До того ж, якщо вага святкового кошика в межах 36 кг - проїзд для нього безоплатний", - зауважили у прес-службі Київської кільцевої електрички.

Українцям порадили також насолоджуватись святом, адже "про швидку дорогу між правим та лівим берегом" міста подбають спеціалісти.

"Київська кільцева електричка вже готова до вашої посадки. Гарних свят", - підсумували у Kyiv City Express.

Публікація Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)

Де знайти актуальний графік кільцевої електрички

Список всіх рейсів Київської кільцевої електрички можна знайти онлайн - на відповідному порталі Kyiv City Express від УЗ.

Там же можна переглянути:

  • час відправлення та прибуття;
  • маршрути.

На зупинках кільцевої електрички доступні пересадки на приміську (скриншот: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

Щоб побачити більше деталей про конкретний рейс, його потрібно обрати із переліку наявних.

Список рейсів Kyiv City Express (скриншот: kyivcityexpress.uz.gov.ua/train-routes)

Логіка нумерації поїздів побудована таким чином, щоб пасажирам не треба було шукати номери та напрямок рейсів у довіднику.

Так, у розкладі Київської кільцевої електрички літери А та Б позначають напрямок руху:

  • А - рух за годинниковою стрілкою (від "Святошина" в напрямку станцій "Берестейська" - "Сирець" і далі);
  • Б - рух проти годинникової стрілки (від "Святошина" в напрямку станцій "Борщагівка" - "Київ-Волинський" і далі).

А цифри після літери (наприклад, А01 або Б02) - позначають конкретний номер рейсу в цьому напрямку.

Як швидко спланувати маршрут і купити квиток

Швидко спланувати маршрут своєї подорожі можна завдяки відповідній формі на Kyiv City Express.

Тим часом купити квитки на міську електричку можна "у кілька кліків" - за допомогою застосунку "Укрзалізниці".

Портал Kyiv City Express (скриншот: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

Варто зазначити також, що квиток на Київську кільцеву електричку дійсний на зазначений у квитку рейс і дату.

Якщо його не було використано, він втрачає чинність після закінчення доби (на яку був придбаний).

"Просканований квиток чинний дві години з моменту валідації", - пояснили пасажирам на порталі Kyiv City Express.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ТРЦ у Києві змінюють графік на Великдень і пояснювали, як саме працюватимуть магазини.

Крім того, ми повідомляли, які обмеження діятимуть на Великдень у різних містах України.

Читайте також, як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень.

Більше по темі:
Київ Укрзалізниця Великдень Інфраструктура Свята Поради Поїзди Квитки Потяги Пасажири
Новини
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою