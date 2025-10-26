UA

До Києва прибув міністр оборони Хорватії: мета поїздки

Фото: міністр оборони Хорватії Іван Анушич (facebook.com/ivan.anusic12)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич сьогодні, у неділю, 26 жовтня, прибув з візитом до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Fasebook.

Анушич зауважив, що пробуде з візитом в Україні два дні. Зокрема, у Києві у нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським солдатам та всім жертвам російської агресії проти України. Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, і Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна" - додав він.

 

Водночас він зазначив, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні гуманітарною та військовою допомогою.

Він відзначив, що під час візиту планує обговорити зі Шмигалем підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю між хорватською та українською військовою промисловістю.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 24 жовтня, до України з багатоденним візитом прибула міністр енергетики Німеччини Катерина Райхе.

Вона провела ряд зустрічей, які мають надалі посилити енергетичну незалежність України. Зауважимо, що Райхе потрапила саме на балістичний обстріл Києва в ніч на 25 жовтня.

Тієї ночі постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що міністр економіки Німеччини під час візиту до Києва була змушена провести близько години в бомбосховищі через нічні обстріли міста, а пізніше прокоментувала цей досвід.

