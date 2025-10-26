RU

В Киев прибыл министр обороны Хорватии: цель поездки

Фото: министр обороны Хорватии Иван Анушич (facebook.com/ivan.anusic12)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Хорватии Иван Анушич сегодня, в воскресенье, 26 октября, прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Fasebook.

Анушич отметил, что пробудет с визитом в Украине два дня. В частности, в Киеве у него запланирована встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы отдать дань уважения храброму украинскому народу, украинским солдатам и всем жертвам российской агрессии против Украины. Почти четыре года Украина сопротивляется российским атакам, и Хорватия прекрасно понимает, что такое навязанная война", - добавил он.

 

В то же время он отметил, что Хорватия будет продолжать помогать Украине гуманитарной и военной помощью.

Он отметил, что во время визита планирует обсудить со Шмыгалем поддержку украинской оборонной промышленности, а также сотрудничество между хорватской и украинской военной промышленностью.

Напомним, что в пятницу, 24 октября, в Украину с многодневным визитомприбыла министр энергетики Германии Екатерина Райхе.

Она провела ряд встреч, которые должны в дальнейшем усилить энергетическую независимость Украины. Заметим, что Райхе попала именно на баллистический обстрел Киева в ночь на 25 октября.

Той ночью пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что министр экономики Германии во время визита в Киев была вынуждена провести около часа в бомбоубежище из-за ночных обстрелов города, а позже прокомментировала этот опыт.

