В Киев прибыл министр обороны Хорватии: цель поездки

Министр обороны Хорватии Иван Анушич сегодня, в воскресенье, 26 октября, прибыл с визитом в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Fasebook.
Анушич отметил, что пробудет с визитом в Украине два дня. В частности, в Киеве у него запланирована встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
"Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы отдать дань уважения храброму украинскому народу, украинским солдатам и всем жертвам российской агрессии против Украины. Почти четыре года Украина сопротивляется российским атакам, и Хорватия прекрасно понимает, что такое навязанная война", - добавил он.
В то же время он отметил, что Хорватия будет продолжать помогать Украине гуманитарной и военной помощью.
Он отметил, что во время визита планирует обсудить со Шмыгалем поддержку украинской оборонной промышленности, а также сотрудничество между хорватской и украинской военной промышленностью.
Напомним, что в пятницу, 24 октября, в Украину с многодневным визитомприбыла министр энергетики Германии Екатерина Райхе.
Она провела ряд встреч, которые должны в дальнейшем усилить энергетическую независимость Украины. Заметим, что Райхе попала именно на баллистический обстрел Киева в ночь на 25 октября.
Той ночью пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что министр экономики Германии во время визита в Киев была вынуждена провести около часа в бомбоубежище из-за ночных обстрелов города, а позже прокомментировала этот опыт.