В Киев прибыл министр обороны Хорватии: цель поездки

Министр обороны Хорватии Иван Анушич сегодня, в воскресенье, 26 октября, прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Fasebook.

Анушич отметил, что пробудет с визитом в Украине два дня. В частности, в Киеве у него запланирована встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы отдать дань уважения храброму украинскому народу, украинским солдатам и всем жертвам российской агрессии против Украины. Почти четыре года Украина сопротивляется российским атакам, и Хорватия прекрасно понимает, что такое навязанная война", - добавил он.

В то же время он отметил, что Хорватия будет продолжать помогать Украине гуманитарной и военной помощью.

Он отметил, что во время визита планирует обсудить со Шмыгалем поддержку украинской оборонной промышленности, а также сотрудничество между хорватской и украинской военной промышленностью.