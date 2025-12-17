Для Києва оприлюднили графіки відключень світла на 18 грудня

У Києві завтра, 18 грудня, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, світло в Києві відключатимуть таким чином:
Фото: графіки відключень світла в Києві на 18 грудня (t.me/dtek_ua)
Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляло про те, що завтра, 18 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Тим часом в Одеській області енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання після низки російських ударів по енергооб'єктах.
За інформацією ДТЕК, у місті Арциз Одеської області світло може бути відсутнє до 26 грудня. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті компанії.
Як зазначили в ДТЕК, протягом останніх чотирьох днів світло вдалося повернути для майже 583 700 сімей на Одещині.