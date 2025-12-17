Для Києва оприлюднили графіки відключень світла на 18 грудня

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляло про те, що завтра, 18 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Тим часом в Одеській області енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання після низки російських ударів по енергооб'єктах.

За інформацією ДТЕК, у місті Арциз Одеської області світло може бути відсутнє до 26 грудня. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті компанії.

Як зазначили в ДТЕК, протягом останніх чотирьох днів світло вдалося повернути для майже 583 700 сімей на Одещині.