Для Киева обнародовали графики отключений света на 18 декабря

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало о том, что завтра, 18 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Тем временем в Одесской области энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения после ряда российских ударов по энергообъектам.

По информации ДТЭК, в городе Арциз Одесской области свет может отсутствовать до 26 декабря. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте компании.

Как отметили в ДТЭК, в течение последних четырех дней свет удалось вернуть для почти 583 700 семей на Одесщине.