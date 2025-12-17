Для Києва оприлюднили графіки відключень світла на 18 грудня
У Києві завтра, 18 грудня, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, світло в Києві відключатимуть таким чином:
- черга 1.1 - без світла з 09:30 до 16:30 і з 20:00 до 23:30;
- черга 1.2 - без світла з 00:00 до 06:00 і з 09:30 до 13:30;
- черга 2.1 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 і з 20:00 до 23:30;
- черга 2.2 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 і з 20:00 до 23:30;
- черга 3.1 - без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 і з 23:30 до 24:00;
- черга 3.2 - без світла з 02:30 до 06:00, з 16:00 до 20:00 і з 23:30 до 24:00;
- черга 4.1 - без світла з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 і з 23:30 до 24:00;
- черга 4.2 - без світла з 13:00 до 19:00 і з 23:30 до 24:00;
- черга 5.1 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;
- черга 5.2 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 19:00 до 23:30;
- черга 6.1 - без світла з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
- черга 6.2 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.
Фото: графіки відключень світла в Києві на 18 грудня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляло про те, що завтра, 18 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Тим часом в Одеській області енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання після низки російських ударів по енергооб'єктах.
За інформацією ДТЕК, у місті Арциз Одеської області світло може бути відсутнє до 26 грудня. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті компанії.
Як зазначили в ДТЕК, протягом останніх чотирьох днів світло вдалося повернути для майже 583 700 сімей на Одещині.