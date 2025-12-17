Для Киева обнародовали графики отключений света на 18 декабря
В Киеве завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании, свет в Киеве будут отключать таким образом:
- очередь 1.1 - без света с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
- очередь 1.2 - без света с 00:00 до 06:00 и с 09:30 до 13:30;
- очередь 2.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
- очередь 2.2 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
- очередь 3.1 - без света с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- очередь 3.2 - без света с 02:30 до 06:00, с 16:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- очередь 4.1 - без света с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30 и с 23:30 до 24:00;
- очередь 4.2 - без света с 13:00 до 19:00 и с 23:30 до 24:00;
- очередь 5.1 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;
- очередь 5.2 - без света с 06:00 до 10:00 и с 19:00 до 23:30;
- очередь 6.1 - без света с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;
- очередь 6.2 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.
Фото: графики отключений света в Киеве на 18 декабря (t.me/dtek_ua)
Отключения света в Украине
Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало о том, что завтра, 18 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света.
Тем временем в Одесской области энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения после ряда российских ударов по энергообъектам.
По информации ДТЭК, в городе Арциз Одесской области свет может отсутствовать до 26 декабря. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте компании.
Как отметили в ДТЭК, в течение последних четырех дней свет удалось вернуть для почти 583 700 семей на Одесщине.