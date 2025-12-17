ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Для Киева обнародовали графики отключений света на 18 декабря

Киев, Среда 17 декабря 2025 21:16
UA EN RU
Для Киева обнародовали графики отключений света на 18 декабря Иллюстративное фото: в Киеве будут отключать свет 18 декабря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, свет в Киеве будут отключать таким образом:

  • очередь 1.1 - без света с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
  • очередь 1.2 - без света с 00:00 до 06:00 и с 09:30 до 13:30;
  • очередь 2.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
  • очередь 2.2 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
  • очередь 3.1 - без света с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • очередь 3.2 - без света с 02:30 до 06:00, с 16:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • очередь 4.1 - без света с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30 и с 23:30 до 24:00;
  • очередь 4.2 - без света с 13:00 до 19:00 и с 23:30 до 24:00;
  • очередь 5.1 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;
  • очередь 5.2 - без света с 06:00 до 10:00 и с 19:00 до 23:30;
  • очередь 6.1 - без света с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;
  • очередь 6.2 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.

Фото: графики отключений света в Киеве на 18 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало о том, что завтра, 18 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Тем временем в Одесской области энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения после ряда российских ударов по энергообъектам.

По информации ДТЭК, в городе Арциз Одесской области свет может отсутствовать до 26 декабря. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте компании.

Как отметили в ДТЭК, в течение последних четырех дней свет удалось вернуть для почти 583 700 семей на Одесщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря
Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море