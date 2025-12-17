Для Киева обнародовали графики отключений света на 18 декабря

В Киеве завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Фото: графики отключений света в Киеве на 18 декабря (t.me/dtek_ua)

По данным компании, свет в Киеве будут отключать таким образом:

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало о том, что завтра, 18 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Тем временем в Одесской области энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения после ряда российских ударов по энергообъектам.

По информации ДТЭК, в городе Арциз Одесской области свет может отсутствовать до 26 декабря. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте компании.

Как отметили в ДТЭК, в течение последних четырех дней свет удалось вернуть для почти 583 700 семей на Одесщине.