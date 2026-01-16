ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киев могут направить бригады из других регионов для подключения генераторов в домах

Пятница 16 января 2026 09:39
В Киев могут направить бригады из других регионов для подключения генераторов в домах Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве рассматривают привлечение аварийных бригад из других областей Украины для подключения генераторов в многоквартирных домах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Провели второе заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области", - рассказал министр.

Он добавил, что к работе присоединились представители Минэнерго, Минвосстановления, МВД, ГСЧС, города Киева и Киевской области, а также представители ключевых энергетических компаний. Участники обсудили ход выполнения решений правительства и протокольных поручений.

Как руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, Шмыгаль отметил, что все принятые решения должны быть реализованы максимально быстро.

Он поставил конкретные задачи руководителям Киева и Киевской области по координации действий на местах.

Отдельно министр поручил провести Совет обороны города Киева, чтобы на уровне столицы оперативно принять дополнительные решения.

Среди приоритетов - изменение правил передвижения граждан в комендантский час для беспрепятственного доступа к пунктам несокрушимости, ограничение лишнего рекламного освещения и подсветки, а также работа и доукомплектация пунктов несокрушимости и обогрева.

Во время заседания сопредседатель штаба, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Киев направляются дополнительные когенерационные установки.

"Вместе с представителями энергетических компаний обсудили, как усилить координацию работ. В частности, возможность привлечения бригад из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах", - говорится в сообщении министра.

Кроме того, по словам Шмыгаля, прорабатывается вопрос упрощения подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.

Энергетики также проинформировали о состоянии сетей, ходе восстановительных работ и первоочередных потребностях.

Ситуация со светом в Киеве

В ночь на вторник и утром 13 января Россия осуществила массированную атаку на Киев, Киевскую область и ряд других регионов Украины, применив "Шахеды", а также баллистические и крылатые ракеты.

13 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не хватает электроэнергии даже для обеспечения объектов критической инфраструктуры.

Минэнерго назвало ситуацию с электричеством в Киеве и области - самой сложной.

В связи с этим в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. Вчера, 15 января, состоялось его первое заседание.

Киев Денис Шмыгаль Война в Украине Отключение света
