В Киев могут направить бригады из других регионов для подключения генераторов в домах
В Киеве рассматривают привлечение аварийных бригад из других областей Украины для подключения генераторов в многоквартирных домах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Провели второе заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области", - рассказал министр.
Он добавил, что к работе присоединились представители Минэнерго, Минвосстановления, МВД, ГСЧС, города Киева и Киевской области, а также представители ключевых энергетических компаний. Участники обсудили ход выполнения решений правительства и протокольных поручений.
Как руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, Шмыгаль отметил, что все принятые решения должны быть реализованы максимально быстро.
Он поставил конкретные задачи руководителям Киева и Киевской области по координации действий на местах.
Отдельно министр поручил провести Совет обороны города Киева, чтобы на уровне столицы оперативно принять дополнительные решения.
Среди приоритетов - изменение правил передвижения граждан в комендантский час для беспрепятственного доступа к пунктам несокрушимости, ограничение лишнего рекламного освещения и подсветки, а также работа и доукомплектация пунктов несокрушимости и обогрева.
Во время заседания сопредседатель штаба, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Киев направляются дополнительные когенерационные установки.
"Вместе с представителями энергетических компаний обсудили, как усилить координацию работ. В частности, возможность привлечения бригад из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах", - говорится в сообщении министра.
Кроме того, по словам Шмыгаля, прорабатывается вопрос упрощения подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.
Энергетики также проинформировали о состоянии сетей, ходе восстановительных работ и первоочередных потребностях.
Ситуация со светом в Киеве
В ночь на вторник и утром 13 января Россия осуществила массированную атаку на Киев, Киевскую область и ряд других регионов Украины, применив "Шахеды", а также баллистические и крылатые ракеты.
13 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не хватает электроэнергии даже для обеспечения объектов критической инфраструктуры.
Минэнерго назвало ситуацию с электричеством в Киеве и области - самой сложной.
В связи с этим в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. Вчера, 15 января, состоялось его первое заседание.