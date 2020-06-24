Из Киева на лето назначили дополнительный поезд в Одессу

Поезд будет курсировать ежедневно до конца лета
До конца лета между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный поезд "Интерсити/Интерсити+". Поезд назначили в связи с ослаблением карантина и на время летних отпусков.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поезд №761/762 Киев-Одесса-Киев будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа.
Из Киева рейс будет отправляться в 06:19 и прибывать в Одессу в 14:01, а в обратном направлении поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на конечную станцию в 22:59.
Напомним, УЗ возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом в рамках ослабления карантина, в частности, назначены рейсы в Киев и Одессу.
Также "Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов из Киева ко Дню конституции.
Кроме того, недавно УЗ возобновила курсирование 4 поездов дальнего следования в западные и южные области.
Автор: Дмитрий Левицкий