УЗ возобновила движение еще четырех поездов

Также "Укзализныця" увеличивает частоту курсирования трех поездов
"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще четырех поездов дальнего следования. Также увеличивается периодичность движения еще трех поездов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, открыла продажа билетов на поезда маршрутом Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон. Они начинают курсировать с 19 июня через день.
В частности:
Кроме того, в УЗ увеличили периодичность курсирования поездов на западную Украину и к Черному морю.
Так, будут курсировать ежедневно с 18 июня поезд №106 / 105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102 / 101 Киев - Херсон и с 1 июля №12 / 11 Киев - Новоалексеевка.
Напомним, 15 июня возобновилась работа экспресса до аэропорта "Борисполь".
Кроме того, "Укрзализныця" возобновила движение 14 пригородных поездов.
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Автор: РБК-Украина