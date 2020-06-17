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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции

Новости » Транспорт     17.06.2020 - 10:16
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции
Фото: поезд на вокзале (РБК-Украина)

Дополнительные рейсы также запланированы на ближайшие выходные

На ближайшие выходные компания "Укрзализныця" запланировала 5 дополнительных региональных рейсов. Также эти рейсы будут осуществляться накануне и после Дня Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным компании, в период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:

  • №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;
  • №884/883 Фастов - Зерново - Киев-Волынский;
  • №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;
  • №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;
  • №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

Отмечается, что на эти поезда будет продаваться только половина мест. В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.

Железнодорожное сообщение в Украине начали возобновлять с 1 июня. Сначала УЗ запустила более 20 рейсов, но постепенно увеличивает их количество.

Напомним, ранее УЗ возобновила курсирование еще четырех поездов дальнего следования, которые выйдут на свои маршруты уже с 19 июня.

Кроме того, УЗ возобновила движение поездов в Винницкой области, в частности, ежедневно будет курсировать поезд Сумы - Винница.

Добавим, с 12 июня из Киева начал курсирование поезд в направлении Шостки.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Укрзализныцяпоезд
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