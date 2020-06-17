"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции

Дополнительные рейсы также запланированы на ближайшие выходные
На ближайшие выходные компания "Укрзализныця" запланировала 5 дополнительных региональных рейсов. Также эти рейсы будут осуществляться накануне и после Дня Конституции.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По данным компании, в период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:
Отмечается, что на эти поезда будет продаваться только половина мест. В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.
Железнодорожное сообщение в Украине начали возобновлять с 1 июня. Сначала УЗ запустила более 20 рейсов, но постепенно увеличивает их количество.
Напомним, ранее УЗ возобновила курсирование еще четырех поездов дальнего следования, которые выйдут на свои маршруты уже с 19 июня.
Кроме того, УЗ возобновила движение поездов в Винницкой области, в частности, ежедневно будет курсировать поезд Сумы - Винница.
Добавим, с 12 июня из Киева начал курсирование поезд в направлении Шостки.
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Автор: Дмитрий Левицкий