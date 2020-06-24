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"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом

Новости » Общество     24.06.2020 - 11:13
"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом
Фото: прибытие поезда (РБК-Украина)

Также с завтрашнего дня возобновляется пригородное сообщение во Львовской области

"Укрзализныця" возобновляет сообщение со Львовом с 26 июня. Также 25 июня будет возобновлено пригородное сообщение во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, УЗ возобновляет рейсы поездов:

№743/744 Дарница, Киев - Львов;
№715/716 Киев - Львов;
№91/92 Киев - Львов;
№12/11 Львов - Одесса.

&quot;Укрзализныця&quot; возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.

Отметим, в Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса во Львовской области стало устранение очереди граждан, ожидающих результат тестирования.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса.

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Автор: Анастасия Рокитна

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