"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом

Также с завтрашнего дня возобновляется пригородное сообщение во Львовской области
"Укрзализныця" возобновляет сообщение со Львовом с 26 июня. Также 25 июня будет возобновлено пригородное сообщение во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Так, УЗ возобновляет рейсы поездов:
№743/744 Дарница, Киев - Львов;
№715/716 Киев - Львов;
№91/92 Киев - Львов;
№12/11 Львов - Одесса.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Напомним, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.
Отметим, в Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса во Львовской области стало устранение очереди граждан, ожидающих результат тестирования.
РБК-Украина писало, что по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса.
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Автор: Анастасия Рокитна