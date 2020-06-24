З Києва на літо призначили додатковий поїзд в Одесу

Поїзд курсуватиме щоденно до кінця літа
До кінця літа між Києвом та Одесою буде курсувати додатковий поїзд "Інтерсіті/Інтерсіті+". Поїзд призначили у зв'язку з послабленням карантину та на час літніх відпусток.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Поїзд №761/762 Київ-Одеса-Київ буде курсувати щоденно з 1 липня по 31 серпня.
З Києва рейс відправлятиметься 06:19 та прибуватиме до Одеси о 14:01, а у зворотньому напрямку поїзд вирушатиме 15:41 та прибуватиме на кінцеву станцію о 22:59.
Нагадаємо, УЗ відновлює залізничне сполучення зі Львовом в рамках послаблення карантину, зокрема, призначено рейси до Києва та Одеси.
Також "Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових поїздів з Києва до Дня конституції.
Крім того, нещодавно УЗ відновила курсування 4 поїздів далекого прямування у західні та південні області.
Автор: Дмитро Левицький