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Киев вечером остановился в пробках: где затруднено движение

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 17:47
Киев вечером остановился в пробках: где затруднено движение Фото: в Киеве вечером 9 декабря образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве вечером 9 декабря образовались пробки. Движение затруднено преимущественно в центре столицы, а также на магистралях, где произошли дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе.

Из-за ДТП затруднено движение на некоторых участках проспектов Победы и Степана Бандеры. Кроме того, пробки замечены на Окружной дороге, улицах Саперно-Слободской, Владимира Брожка, Богдана Хмельницкого, Алены Телеги.

Пробки в сторону левого берега наблюдаются на Мосту Метро, мосту Патона и Северном мосту.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, бульваре Перова. Движение также затруднено в районе станции метро "Бориспольская".

Киев вечером остановился в пробках: где затруднено движение

Фото: Карта пробок в Киеве вечером 9 декабря (google.com/maps)

Напомним, в Киеве 9 декабря ночью и утром на дорогах наблюдался гололед. В результате непогоды в ряде районов столицы упали деревья.

Отметим, синоптики предупредили о гололеде в Киеве до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря. В полиции водителям и пешеходам дали рекомендации.

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