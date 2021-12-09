Киев вечером остановился в пробках: где затруднено движение

В Киеве вечером 9 декабря образовались пробки. Движение затруднено преимущественно в центре столицы, а также на магистралях, где произошли дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег На правом берегу Киева пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе. Из-за ДТП затруднено движение на некоторых участках проспектов Победы и Степана Бандеры. Кроме того, пробки замечены на Окружной дороге, улицах Саперно-Слободской, Владимира Брожка, Богдана Хмельницкого, Алены Телеги. Пробки в сторону левого берега наблюдаются на Мосту Метро, мосту Патона и Северном мосту. Левый берег На левом берегу пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, бульваре Перова. Движение также затруднено в районе станции метро "Бориспольская". Фото: Карта пробок в Киеве вечером 9 декабря (google.com/maps)