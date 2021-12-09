Киев вечером остановился в пробках: где затруднено движение
В Киеве вечером 9 декабря образовались пробки. Движение затруднено преимущественно в центре столицы, а также на магистралях, где произошли дорожно-транспортные происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.
Правый берег
На правом берегу Киева пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе.
Из-за ДТП затруднено движение на некоторых участках проспектов Победы и Степана Бандеры. Кроме того, пробки замечены на Окружной дороге, улицах Саперно-Слободской, Владимира Брожка, Богдана Хмельницкого, Алены Телеги.
Пробки в сторону левого берега наблюдаются на Мосту Метро, мосту Патона и Северном мосту.
Левый берег
На левом берегу пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, бульваре Перова. Движение также затруднено в районе станции метро "Бориспольская".
Фото: Карта пробок в Киеве вечером 9 декабря (google.com/maps)
Напомним, в Киеве 9 декабря ночью и утром на дорогах наблюдался гололед. В результате непогоды в ряде районов столицы упали деревья.
Отметим, синоптики предупредили о гололеде в Киеве до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря. В полиции водителям и пешеходам дали рекомендации.