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Київ ввечері зупинився в заторах: де ускладнено рух

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 17:47
Київ ввечері зупинився в заторах: де ускладнено рух Фото: у Києві ввечері 9 грудня утворилися пробки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві ввечері 9 грудня утворилися затори. Рух ускладнено переважно в центрі столиці, а також на магістралях, де сталися дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, Набережному шосе.

Через ДТП ускладнено рух на деяких ділянках проспектів Перемоги та Степана Бандери. Крім того, затори помічені на Окружній дорозі, вулицях Саперно-Слобідській, Володимира Брожка, Богдана Хмельницького, Олени вози.

Пробки в бік лівого берега спостерігаються на Мосту Метро, мосту Патона і північному мосту.

Лівий берег

На Лівому березі затори спостерігаються на Харківському шосе, Броварському проспекті, бульварі Перова. Рух також ускладнено в районі станції метро"Бориспільська".

Київ ввечері зупинився в заторах: де ускладнено рух

Фото: Карта заторів у Києві ввечері 9 грудня (google.com/maps)

Нагадаємо, у Києві 9 грудня вночі та вранці на дорогах спостерігалася ожеледь. В результаті негоди в ряді районів столиці впали дерева.

Відзначити, синоптики попередили про ожеледицю в Києві до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня. У поліції водіям і пішоходам дали рекомендації.

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