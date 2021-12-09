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Украинцев предупредили о гололеде на дорогах: водителям и пешеходам дали рекомендации

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 15:28
Украинцев предупредили о гололеде на дорогах: водителям и пешеходам дали рекомендации Фото: в ряде регионов Украины на дорогах ожидается гололед (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине в течение ближайших суток синоптики ожидают гололед на дорогах. В полиции водителям и пешеходам дали рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины.

"Синоптики предупреждают, что до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях будет держаться гололед, на дорогах гололедица, а также ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области гололед и гололедица", - отметили в полиции.

Правоохранители напомнили, что из-за непогоды некоторые деревья не выдерживают оледенения и падают на тротуары, проезжую часть, припаркованные рядом автомобили. В связи с этим водителям рекомендовано на это время не парковать машины под деревьями.

"Будьте внимательны и осторожны. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД (правила дорожного движения - ред.)", - добавили в полиции.

Рекомендации пешеходам

В условиях гололеда пешеходам правоохранители дали следующие рекомендации:

  • передвигаться по тротуару медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на льду;
  • быть особо бдительными, проходя возле деревьев, покрытых льдом;
  • переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии автомобилей или дождавшись их полной остановки;
  • не перебегать дорогу, даже при отсутствии автомобилей;
  • надеть обувь с мягкой пористой подошвой, а при возможности - зимнюю обувь с шипами.

Фото: в ряде регионов Украины на дорогах ожидается гололед (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой погода будет в Украине 10 декабря.

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