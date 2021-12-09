Туман и пробки в Киеве и области: синоптики сделали предупреждение I уровня

В четверг утром, 9 декабря, в Украине ожидается сильный туман. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Из-за гололеда и аварий на главных дорогах столицы образовались пробки.

"В Киеве и области утром 9 декабря туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололед (уровень опасности, желтый)", - заявили в ведомстве.

Синоптики также уточнили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.

Стоит отметить, что согласно карте Google Maps, в Киеве уже образовались пробки.



Правый берег

Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Елены Телиги и Вадима Гетьмана, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкая и Жилянская.

Затруднено движение транспорта в сторону левого берега на мосту Патона, Южном и Дарницком мостах. Также пробки образовались на некоторых участках Большой Окружной дороги.



Левый берег

Пробки образовались на проспекте Бажана, улице Мирапольской, Петра Запорожца, а также в районе станции метро "Лнвобережная" и "Дарница".