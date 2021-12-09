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Туман и пробки в Киеве и области: синоптики сделали предупреждение I уровня

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 09:45
Туман и пробки в Киеве и области: синоптики сделали предупреждение I уровня Фото: Туман и пробки (Geyyu Images)
Автор: Ольга Белей

В четверг утром, 9 декабря, в Украине ожидается сильный туман. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Из-за гололеда и аварий на главных дорогах столицы образовались пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве и области утром 9 декабря туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололед (уровень опасности, желтый)", - заявили в ведомстве.

Синоптики также уточнили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.

Стоит отметить, что согласно карте Google Maps, в Киеве уже образовались пробки.

Туман и пробки в Киеве и области: синоптики сделали предупреждение I уровня
Правый берег

Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Елены Телиги и Вадима Гетьмана, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкая и Жилянская.

Затруднено движение транспорта в сторону левого берега на мосту Патона, Южном и Дарницком мостах. Также пробки образовались на некоторых участках Большой Окружной дороги.


Левый берег

Пробки образовались на проспекте Бажана, улице Мирапольской, Петра Запорожца, а также в районе станции метро "Лнвобережная" и "Дарница".

Напомним, что синоптик дала прогноз на Новый год в Украине.

Как мы ранее писали, синоптики сообщили о потеплении, которое идет в Украину.

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