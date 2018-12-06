В Киев прибыла заместитель министра обороны США

Фото: Лаура Купер (twitter.com/usembassykyiv)

Купер обсудит с украинскими чиновниками агрессию России в Керченском проливе

Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для проведения консультаций с украинскими чиновниками относительно модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и неразумной агрессии России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства США в Киеве.

"Приветствуем замминистра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими чиновниками относительно модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и неразумной агрессии России", - говорится в сообщении.

Добавим, генеральный прокурор Юрий Луценко направил президенту Украины Петру Порошенко и к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения ввести санкции в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ из-за агрессии в Керченском проливе.

Отметим, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США должны ввести новые санкции против Москвы.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Российская Федерация (РФ) должна ответить за нападение на украинские корабли в Керченском проливе, следовательно, Европейский союз должен ввести санкции.