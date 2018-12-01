Польща виступає за посилення санкцій проти Росії у зв'язку з агресією в Керченській протоці

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

За словами Чапутовича, РФ повинна зрозуміти, що наслідки агресивної політики будуть йти далі заяв

Російська Федерація (РФ) повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.ua.

За його словами, Польща "рішуче засуджує акт агресії Росії в акваторії Азовського моря".

"Це було вперше, коли агресія пройшла так відкрито з боку російських підрозділів без приховування за спинами так званих "зелених чоловічків" або сепаратистів. Польща вважає, що необхідно дати рішучу, сильну і однозначну реакцію міжнародного співтовариства шляхом посилення санкцій", - сказав він.

За словами Чапутовича, Росія повинна зрозуміти, що наслідки агресивної політики будуть йти далі заяв.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з головою Міністерства закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем обговорили посилення санкцій проти Росії і активну протидію "Північному потоку-2".

Раніше глава МЗС Польщі Яцек Чапутович виступив за введення санкцій проти Російської Федерації після російської атаки на українські кораблі в Керченській протоці.