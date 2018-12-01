Волкер закликав ЄС до нових санкцій проти Росії

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Зокрема, він зазначив, що російські кораблі не мали права затримувати українців в Керченській протоці

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, "було би дуже добре, якби європейці переглянули додаткові санкції, і ми у Вашингтоні зробимо те саме".

Також Волкер закликав Москву звільнити затриманих українських моряків.

"Росіяни повинні звільнити українські кораблі та матросів і повернутися за стіл переговорів для врегулювання цього конфлікту в довгостроковій перспективі", - заявив він.

За словами спецпредставника Держдепу, російські кораблі не мали права затримувати українців в Керченській протоці.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Росія повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції.

Також Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.