ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Волкер закликав ЄС до нових санкцій проти Росії

Новини » Політика    01.12.2018 - 16:32
Волкер закликав ЄС до нових санкцій проти Росії
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Зокрема, він зазначив, що російські кораблі не мали права затримувати українців в Керченській протоці

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, "було би дуже добре, якби європейці переглянули додаткові санкції, і ми у Вашингтоні зробимо те саме".

Також Волкер закликав Москву звільнити затриманих українських моряків.

"Росіяни повинні звільнити українські кораблі та матросів і повернутися за стіл переговорів для врегулювання цього конфлікту в довгостроковій перспективі", - заявив він.

За словами спецпредставника Держдепу, російські кораблі не мали права затримувати українців в Керченській протоці.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Росія повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції.

Також Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.

Україна оточена 80-тисячним угрупованням російських військових, - Порошенко Порошенко: лише членство в ЄС та НАТО зніме загрозу повернення України до "тюрми народів"
Новини України Російська ФедераціяКурт ВолкерСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся