Через Керченську протоку відновлено рух суден в порти Маріуполь і Бердянськ

Фото: Керченську протоку (wikipedia.org)

Повідомляється про відновлення пропуску суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал

Пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

За даними Мarinetraffic, о 10:10 в порту Бердянськ відзначена позиція судна Zara, яке прибуло з румунської Констанци, звідки воно вийшло 22 листопада. У порту Маріуполь до 12:08 зазначено судно Gulf Blue, що прибуло з турецької Тузли, звідки вирушило 21 листопада.

Також отримані координати АІС судна Sider Luck, яке проїхало через Керченську протоку, яке направляється в італійський порт Монфальконе. З порту Маріуполь судно вийшло увечері 26 листопада. Приблизно в 9:00 отримана позиція судна Juliana. З порту Маріуполь воно вийшло 1 грудня, зараз знаходиться в Чорному морі і також прямує в порт Монфальконе.

Балкер Federal Hudson покинув порт Маріуполь в ніч на 2 грудня, прямує в порт Сандерленд. Згідно з координатами АІС, судно знаходилося в районі на південь від південного краю Кримського півострова. Приблизно в тому ж місці знаходився балкер Adastar, наступний з Бердянська, звідки він вийшов вранці 26 листопада.

При цьому в ДП "Маріупольський морський торговельний порт" та ДП "Бердянський морський торговельний порт" актуальну ситуацію з пропуском суден через Керченську протоку поки не прокоментували.

Фото (cfts.org.ua)

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