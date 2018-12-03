ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Через Керченську протоку відновлено рух суден в порти Маріуполь і Бердянськ

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 17:45
Через Керченську протоку відновлено рух суден в порти Маріуполь і Бердянськ
Фото: Керченську протоку (wikipedia.org)

Повідомляється про відновлення пропуску суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал

Пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

За даними Мarinetraffic, о 10:10 в порту Бердянськ відзначена позиція судна Zara, яке прибуло з румунської Констанци, звідки воно вийшло 22 листопада. У порту Маріуполь до 12:08 зазначено судно Gulf Blue, що прибуло з турецької Тузли, звідки вирушило 21 листопада.

Також отримані координати АІС судна Sider Luck, яке проїхало через Керченську протоку, яке направляється в італійський порт Монфальконе. З порту Маріуполь судно вийшло увечері 26 листопада. Приблизно в 9:00 отримана позиція судна Juliana. З порту Маріуполь воно вийшло 1 грудня, зараз знаходиться в Чорному морі і також прямує в порт Монфальконе.

Балкер Federal Hudson покинув порт Маріуполь в ніч на 2 грудня, прямує в порт Сандерленд. Згідно з координатами АІС, судно знаходилося в районі на південь від південного краю Кримського півострова. Приблизно в тому ж місці знаходився балкер Adastar, наступний з Бердянська, звідки він вийшов вранці 26 листопада.

При цьому в ДП "Маріупольський морський торговельний порт" та ДП "Бердянський морський торговельний порт" актуальну ситуацію з пропуском суден через Керченську протоку поки не прокоментували.

 

Фото (cfts.org.ua)

Нагадаємо, Україна заявила протест у комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації згідно з російської атакою на українські військові катери.

Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію Росії В Естонії пропонують розірвати угоду з РФ про кордон через ситуацію у Керченській протоці
Новини України Керченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся