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В Київ прибула заступниця міністра оборони США

Новини » Політика    06.12.2018 - 15:10
В Київ прибула заступниця міністра оборони США
Фото: Лаура Купер (twitter.com/usembassykyiv)

Купер обговорить з українськими високопосадовцями агресію Росії в Керченській протоці

Заступниця міністра оборони США Лаура Купер прибула до Києва для проведення консультацій з українськими високопосадовцями щодо модернізації українських збройних сил і обговорення неприйнятної та безрозсудної агресії Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства США у Києві.

"Вітаємо заступницю міністра оборони США Лауру Купер в Києві, куди вона прибула для проведення консультацій з українськими високопосадовцями щодо модернізації українських збройних сил і обговорення неприйнятної та безрозсудної агресії Росії", - сказано у повідомлені. 

В Київ прибула заступниця міністра оборони СШАДодамо, генеральний прокурор Юрій Луценко направив до президента України Петра Порошенку та до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції запровадити санкції щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через агресію в Керченській протоці.

Відзначимо, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що  ​Російська Федерація (РФ) повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції

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