Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать

В Киеве вечером 17 декабря образовались пробки на дорогах. Особенно сильно затруднено движение на правом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps .

Правый берег

Наиболее сложная ситуация на магистралях в центре Киева. Пробки замечены на бульваре Дружбы Народов, где произошли два ДТП. Также затруднено движение на Набережном шоссе, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Кроме того, из-за двух ДТП образовались пробки на проспекте Степана Бандеры. Движение также затруднено на улице Елены Телиги, Голосеевском проспекте и некоторых участках Большой Окружной.

Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега. Здесь ведутся дорожные работы. Также затруднено движение при въезде на мост Патона в сторону левого берега и при съезде с моста Метро по направлению центра столицы.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте в районе станции метро "Черниговская". Из-за аварий затруднено движение по Харьковскому шоссе и улице Привокзальной.

Кроме того, пробки замечены на выезде из Киева на проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе.

Фото: карта пробок в Киеве вечером 17 декабря (google.com/maps)