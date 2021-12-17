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Київ зупинився в заторах: які вулиці варто об'їхати

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 17:16
Київ зупинився в заторах: які вулиці варто об'їхати Фото: Київ ввечері 17 грудня зупинився в заторах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві ввечері 17 грудня утворилися затори на дорогах. Особливо сильно ускладнено рух на правому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

Найбільш складна ситуація на магістралях в центрі Києва. Затори помічені на бульварі Дружби народів, де сталися дві ДТП. Також ускладнено рух на Набережному шосе, бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка.

Крім того, через дві ДТП утворилися затори на проспекті Степана Бандери. Рух також ускладнено на вулиці Олени Теліги, Голосіївському проспекті та деяких ділянках Великої Окружної.

Пробки на Південному мосту спостерігаються в бік правого берега. Тут ведуться дорожні роботи. Також ускладнено рух при в'їзді на міст Патона в бік лівого берега і при з'їзді з моста Метро у напрямку центру столиці.

Лівий берег

На Лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті в районі станції метро"Чернігівська". Через аварії ускладнено рух по Харківському шосе та вулиці Привокзальній.

Крім того, пробки помічені на виїзді з Києва на проспекті Миколи Бажана і Бориспільському шосе.

Київ зупинився в заторах: які вулиці варто об'їхати

Фото: карта заторів у Києві ввечері 17 грудня (google.com/maps)

Нагадаємо, 17 грудня у Києві низка тролейбусів змінили свій маршрут через ремонт проїжджої частини бульвару Тараса Шевченка.

Відзначити, провал асфальту на бульварі Тараса Шевченка стався 16 грудня. В результаті події з трьох смуг у бік Бессарабської площі для руху Відкрита тільки одна.

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