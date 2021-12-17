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Транспорт в Киеве изменил маршрут из-за провала асфальта: какая ситуация на дорогах

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 09:12
Транспорт в Киеве изменил маршрут из-за провала асфальта: какая ситуация на дорогах Фото: транспорт в Киеве изменил маршрут из-за провала асфальта (t.me/kyiv_traffic)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 декабря в Киеве ряд троллейбусов изменили свой маршрут. Причиной тому является проведение ремонтных работ на проезжей части бульвара Тараса Шевченко, где недавно провалилось асфальтовое покрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".

Движение общественного транспорта

В частности, было изменено движение троллейбусов №5, 7, 8, 17.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы по бульвару Тараса Шевченко", - пояснили в КП.

Вместе с тем, движение этих троллейбусов было организовано до ул. Леонтовича.

Пробки в столице

Сегодня утром в Киеве образовались пробки на Броварском, а также проспектах Романа Шухевича, Николая Бажана, Соборности и на улицах Андрея Малышко, Оноре де Бальзака и Братиславской.

Также на правом берегу пробки на проспектах Степана Бандеры, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском и Победы. Вместе с тем на улицах Борщаговской, Жилянской, Маршала Рыбалко, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Льва Толстого и Саксаганского.

Затруднено движение также на мостах Патона, Северном и Дарницком.

Провал асфальта

Недавно на бульваре Шевченко провалился асфальт. Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия.

Повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, который был построен еще в 1956 году, поэтому причиной аварии называют изношенность водопроводной сети и большую нагрузку на нее.

Вчера, из-за падения давления в водопроводе, возник риск повторного обвала асфальтового покрытия на бульваре Шевченко.

Напомним, авария на инженерных сетях произошла в воскресенье, 12 декабря, в центре Киева.

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