Движение ограничено. В центре Киева есть риск повторного провала асфальта: ситуация на дорогах

В Киеве на бульваре Шевченко произошел провал асфальта, есть риск повторного. Из-за этого ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

Ограничение

На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади. Но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

Сейчас движение по двум полосам ограничено, третья - открыта для транспорта. Место провала ограждено.

Пробки в Киеве

В городе затруднено движение транспорта на проспекте Победы, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте. Также пробки на Голосеевском проспекте.

Что произошло

Из-за падения давления в водопроводе возник риск повторного обвала асфальтового покрытия на бульваре Шевченко.

Повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, который был построен еще в 1956 году, поэтому причиной аварии является изношенность водопроводной сети и большая нагрузка на нее.