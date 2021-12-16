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Движение ограничено. В центре Киева есть риск повторного провала асфальта: ситуация на дорогах

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 09:32
Движение ограничено. В центре Киева есть риск повторного провала асфальта: ситуация на дорогах Фото: в Киеве есть риск повторного обвала покрытия (КГГА)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на бульваре Шевченко произошел провал асфальта, есть риск повторного. Из-за этого ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Ограничение

На бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади. Но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

Сейчас движение по двум полосам ограничено, третья - открыта для транспорта. Место провала ограждено.

Пробки в Киеве

В городе затруднено движение транспорта на проспекте Победы, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте. Также пробки на Голосеевском проспекте.

Движение ограничено. В центре Киева есть риск повторного провала асфальта: ситуация на дорогах

Что произошло

Из-за падения давления в водопроводе возник риск повторного обвала асфальтового покрытия на бульваре Шевченко.

Повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, который был построен еще в 1956 году, поэтому причиной аварии является изношенность водопроводной сети и большая нагрузка на нее.

Напомним, в воскресенье, 12 декабря, в центре Киева произошла авария на инженерных сетях.

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