ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Киев надвигается гроза

Новости » Общество    17.07.2019 - 16:39
На Киев надвигается гроза
Иллюстративное фото (Pixabey)

Непогода сохранится до конца суток, 17 июля

Погода в Киеве: в течение ближайшего часа ухудшится погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, в ближайший час столицу накроет гроза, порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности).

Отмечается, что непогода продержится в Киеве до конца текущих суток, 17 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, синоптики Гидрометцентра сообщали, что сегодня, 17 июля, по всей территории Украины, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях теспература воздуха составит +19 +24, на остальной территории +23 +28 градусов.

 

Завтра Украину местами накроют дожди с грозами В Украину возвращается жара
Новости Украины ГидрометцентрПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь