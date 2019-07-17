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На Київ насувається гроза

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 16:39
На Київ насувається гроза
Ілюстративне фото (Pixabey)

Негода збережеться до кінця доби 17 липня

Погода в Києві: протягом найближчої години погіршиться погода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, у найближчий час столицю накриє гроза, пориви вітру 15-18 м / с (I рівень небезпеки).

Наголошується, що негода протримається у Києві до кінця поточної доби, 17 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17-18 липня в більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей буде надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, синоптики Гідрометцентру повідомляли, що сьогодні, 17 липня, по всій території України, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях теспература повітря становитиме +19 +24, на решті території +23 +28 градусів.

 

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