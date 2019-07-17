Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

17-18 июля в большинстве областей Украины ожидается высокая пожарная опасность

Сегодня, 17 июля, в Украине сохранится пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что на большинстве территории страны будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

"17-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщает ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 17 июля ухудшится в восточной, южной и частично центральной частях страны, температура воздуха +26. По прогнозу синоптиков, сегодня дожди и грозы накроют восточную часть страны, где днем ожидается +22+24, а ночью +13+15. На юге и в центре страны также дожди. Температура воздуха днем +22+24, а ночью +12+14. Ожидается ухудшение погоды также в Житомирской и Винницкой областях. Зато, в западной части страны сегодня переменная облачность и небольшие осадки.

Как сообщало РБК-Украина, по данным синоптика Наталки Диденко, с 19 июля температура воздуха ощутимо повысится.