Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха составит +28 градусов

Погода в Украине завтра, 17 июля, будет дождливой, температура +28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 17 июля по всей территории Украины, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +10 +15, на побережье морей до +19. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях теспература воздуха составит +19 +24, на остальной территории +23 +28 градусов. В Карпатах ночью ожидается +4 +9 градусов тепла, днем +​​9 +14.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в период с 16 по 18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, по информации синоптика Наталки Диденко, 17 июля ожидается дождь и прохладная погода, а уже с 19 июля в Украину вернется жара.

Также синоптики предупреждают, что сегодня в большинстве областей, грозы, в Приазовьи и восточных областях кое-где значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.