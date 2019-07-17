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Завтра Украину местами накроют дожди с грозами

Новости » Общество    17.07.2019 - 16:32
Завтра Украину местами накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В северных, Волынской и Ровенской областях ожидаются кратковременные дожди

Погода в Украине завтра, 18 июля, будет без осадков, лишь в нескольких областях ожидаются дожди и грозы, температура воздуха +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гидрометцентра в Facebook

Как сообщают синоптики, 18 июля в Украине без осадков, лишь днем ​​в северных, Волынской и Ровенской областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, на побережье морей до +18 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +20 +25, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до +25 +30 градусов. В Карпатах ночью ожидается +5 +10,а  днем ​+​11 +16 градусов.

Завтра Украину местами накроют дожди с грозамиНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни температура воздуха днем составит +21 +25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается +25 +29 градусов. 

В Украину возвращается жара Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
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