Кіберфронт війни: як СБУ стримує атаки Росії на критичну інфраструктуру
З початку повномасштабного вторгнення Росії фахівці департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак, спрямованих проти державних органів та об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як повідомив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України", підрозділ одночасно протидіє спеціалізованим кіберпідрозділам РФ і пов’язаним з ними хакерським угрупованням, а також нейтралізує російські інформаційно-психологічні операції, які ведуться як проти України, так і проти держав-партнерів.
Карастельов зазначив, що лише у 2025 році кіберфахівці СБУ відбили понад 3 тисячі атак. Більшість із них були спрямовані на виведення з ладу цифрових сервісів або дестабілізацію роботи стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної сфер.
Підрозділ СБУ також запобігає проникненню ворога в урядові та військові мережі, протидіє DDoS-атакам, фішинговим кампаніям, кібершпигунству та цифровому тероризму.
При цьому, за словами Карастельова, СБУ не лише обороняється, а й проводить активні операції у ворожому цифровому просторі, деталі яких наразі не розголошуються.
Кібератаки Росії
Раніше РБК-Україна писало, що Росія наприкінці 2025 року здійснила низку кібератак на енергосектор Польщі, через що країна ледве не лишилась без електроенергії.
За словами міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, наприкінці 2025 року відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор і ситуацію було важко контролювати, зокрема через несприятливі погодні умови.
Росія продовжує активно здійснювати кібератаки в Європі. За інформацією Європейської комісії, подібні операції відбуваються щодня і спрямовані насамперед проти об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичного сектору, банківської системи та сфери охорони здоров’я, а також мають на меті дестабілізацію суспільних процесів.
Гібридну війну у кіберпросторі Росія веде й проти Сполучених Штатів. Зокрема, у листопаді 2025 року в США зафіксували російську кібератаку, спрямовану на міську інфраструктуру.
Хакерам вдалося отримати доступ до мереж американської інженерної компанії, яка співпрацює з підрядниками у сферах водопостачання, транспортних систем та служб екстреного реагування.
Унаслідок цієї атаки зловмисники заволоділи інформацією про внутрішні процеси компанії, а також рівні доступу, пов’язані з управлінням об’єктами критичної інфраструктури.