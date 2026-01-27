Кіберфронт війни: як СБУ стримує атаки Росії на критичну інфраструктуру

З початку повномасштабного вторгнення Росії фахівці департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак, спрямованих проти державних органів та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як повідомив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України", підрозділ одночасно протидіє спеціалізованим кіберпідрозділам РФ і пов’язаним з ними хакерським угрупованням, а також нейтралізує російські інформаційно-психологічні операції, які ведуться як проти України, так і проти держав-партнерів.

Карастельов зазначив, що лише у 2025 році кіберфахівці СБУ відбили понад 3 тисячі атак. Більшість із них були спрямовані на виведення з ладу цифрових сервісів або дестабілізацію роботи стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної сфер.

Підрозділ СБУ також запобігає проникненню ворога в урядові та військові мережі, протидіє DDoS-атакам, фішинговим кампаніям, кібершпигунству та цифровому тероризму.

При цьому, за словами Карастельова, СБУ не лише обороняється, а й проводить активні операції у ворожому цифровому просторі, деталі яких наразі не розголошуються.