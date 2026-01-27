Киберфронт войны: как СБУ сдерживает атаки России на критическую инфраструктуру

С начала полномасштабного вторжения России специалисты департамента кибербезопасности СБУ нейтрализовали более 14 тысяч масштабных кибератак, направленных против государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как сообщил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев в документальном фильме "Киберщит Украины", подразделение одновременно противодействует специализированным киберподразделениям РФ и связанным с ними хакерским группировкам, а также нейтрализует российские информационно-психологические операции, которые ведутся как против Украины, так и против государств-партнеров.

Карастелев отметил, что только в 2025 году киберспециалисты СБУ отразили более 3 тысяч атак. Большинство из них были направлены на вывод из строя цифровых сервисов или дестабилизацию работы стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной сфер.

Подразделение СБУ также предотвращает проникновение врага в правительственные и военные сети, противодействует DDoS-атакам, фишинговым кампаниям, кибершпионажу и цифровому терроризму.

При этом, по словам Карастелева, СБУ не только обороняется, но и проводит активные операции во вражеском цифровом пространстве, детали которых пока не разглашаются.