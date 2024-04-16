Які умови має виконати Україна, щоб отримати транш від ЄС: деталі Ukraine Facility

Для отримання другого траншу перехідного фінансування на 1,5 млрд євро від ЄС Єврокомісія має оцінити виконання Україною останніх умов для виділення коштів.

Загалом сума перехідного фінансування складає 6 млрд євро. Ці кошти надаються Україні в якості підтримки до узгодження програми фінансування Ukraine Facility двома траншами.

Перший - на 4,5 млрд Україна отримала в березні. Це підтримка за перший квартал 2024 года в розрахунку 1,5 млрд євро щомісячно. Другий – підтримку за квітень, теж на 1,5 млрд євро, планується отримати до кінця поточного місяця.

Що зроблено і що ще треба зробити

Для отримання перехідного фінансування Україна мала виконати п’ять умов, три з яких вже виконано і погоджено з ЄК. Серед них:

- ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр.;

- ухвалення змін у закон “Про прокуратуру” та у закони про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури;

- додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Ще дві умови, виконання яких вже завершено, мають отримати оцінку ЄК. Серед них:

- заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на окуповані території;

- приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В Єврокомісії підтвердили вірогідність отримання коштів в квітні. “Наступний платіж в 1,5 млрд запланований у цьому місяці, якщо всі умови будуть дотримані”, – зазначив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс 13 квітня.

Що таке Ukraine Facility

Ukraine Facility - програма фінансової підтримки України на період 2024-2027 роки на загальну суму 50 млрд євро.

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро допомоги до 2027 року. З цієї суми 38,2 млрд передбачено безпосередньо для бюджету, 7 млрд – на пільгові кредити на розвиток економіки та 4,8 млрд – технічна підтримка та кошти на покриття відсотків за пільговими кредитами.

Сума кредитів становитиме 33 млрд євро, безповоротної допомоги – 17 млрд євро.

За яких умов і як будуть надходити кошти

Кошти по програмі Ukraine Facility мають надходити в Україну поквартально в залежності від виконання умов, які містяться у Ukraine Plan. Цей документ українська сторона в березні передала ЄК. 15 квітня стало відомо що ЄК рекомендувала Раді ЄС схвалити Ukraine Plan.

Після схвалення Радою, Україна може отримати наступний транш допомоги на 1,9 млрд євро вже рамках Ukraine Plan.

Хто і як буде контролювати використання коштів

Планується запровадити триступеневу форму контролю за використанням коштів. По-перше, контролюватиме витрати аудиторська служба України. Уряд буде зобов'язаний публікувати дані про фізичних та юридичних осіб, які одержують суми понад 100 тисяч євро на реалізацію реформ та інвестицій.

По-друге, буде організована незалежна Аудиторська рада, яка зможе проводити перевірки в будь-який момент реалізації програми та повідомлятиме ЄК про можливе нецільове використання коштів.

По-третє, окремо щоквартально контроль за витратою коштів буде проводите Єврокомісія. Вона надаватиме Європейському парламенту та Раді щорічну оцінку використання коштів, наданих Україні.