Какие условия должна выполнить Украина для получения транша от ЕС: детали Ukraine Facility

Для получения второго транша переходного финансирования на 1,5 млрд евро от ЕС Еврокомиссия должна оценить выполнение Украиной последних условий для выделения средств.

В общей сложности сумма переходного финансирования составляет 6 млрд евро. Эти средства предоставляются Украине в качестве поддержки согласования программы финансирования Ukraine Facility двумя траншами.

Первый – на 4,5 млрд Украина получила в марте. Это поддержка за первый квартал 2024 года в расчете 1,5 млрд евро ежемесячно. Второй – поддержку за апрель, тоже на 1,5 млрд. евро, планируется получить до конца текущего месяца.

Что сделано и что еще нужно сделать

Для получения переходного финансирования Украина должна была выполнить пять условий, три из которых уже выполнены и согласованы с ЕК. Среди них:

- принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 гг.;

- принятие изменений в закон "О прокуратуре" и в законы об усилении самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры;

- дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма.

Еще два условия, выполнение которых уже завершено, должны получить оценку ЕК. Среди них:

- меры по поддержке внедрения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на оккупированные территории;

- приведение в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В Еврокомиссии подтвердили вероятность получения средств в апреле. "Следующий платеж в 1,5 млрд запланирован в этом месяце, если все условия будут соблюдены", - отметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 13 апреля.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа финансовой поддержки Украины на период 2024-2027 годы на общую сумму 50 млрд евро.

1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро помощи до 2027 года. Из этой суммы 38,2 млрд. предусмотрено непосредственно для бюджета, 7 млрд. – на льготные кредиты на развитие экономики и 4,8 млрд. – техническая поддержка и средства на покрытие процентов по льготным кредитам.

Сумма кредитов составит 33 млрд евро, безвозвратной помощи – 17 млрд евро.

При каких условиях и как будут поступать средства

Средства по программе Ukraine Facility должны будут поступать в Украину поквартально в зависимости от выполнения условий, содержащихся в Ukraine Plan. Этот документ украинская сторона в марте передала в ЕК. 15 апреля стало известно, что ЕК рекомендовала Совету ЕС одобрить Ukraine Plan.

После одобрения Советом, Украина сможет получить следующий транш помощи на 1,9 млрд евро уже в рамках Ukraine Plan.

Кто и как будет контролировать использование средств

Планируется ввести трехступенчатую форму контроля использования средств. Во-первых, расходы будет контролировать аудиторская служба Украины. Правительство будет обязано публиковать данные о физических и юридических лицах, получающих суммы более 100 тысяч евро на реализацию реформ и инвестиций.

Во-вторых, будет организован независимый Аудиторский совет, который сможет проводить проверки в любой момент реализации программы и уведомлять ЕК о возможном нецелевом использовании средств.

В-третьих, отдельно ежеквартально контроль за расходованием средств будет проводить Еврокомиссия. Она будет давать Европейскому парламенту и Совету ежегодную оценку использования средств, предоставленных Украине.