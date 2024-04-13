Україна у травні може отримати ще майже 2 млрд євро від ЄС, - єврокомісар

Україна навесні може отримати ще два транші фінансової допомоги від ЄС в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про вже раніше анонсований транш в 1,5 млрд євро у квітні та ще один - у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара та віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на прес-конференції у Брюсселі.

Як нагадав єврокомісар, Україна у березні вже отримала від Єврокомісії перший транш за програмою Ukraine Facility, розмір якого становив 4,5 млрд євро. Наступний платіж запланований на квітень та становитиме 1,5 млрд євро. "Наступним кроком буде оцінка Єврокомісією "Українського плану", з метою встановлення щоквартальних індикаторів стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні", - сказав Домбровскіс.