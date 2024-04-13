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Україна у травні може отримати ще майже 2 млрд євро від ЄС, - єврокомісар

Брюссель, Субота 13 квітня 2024 15:43
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Україна у травні може отримати ще майже 2 млрд євро від ЄС, - єврокомісар Фото: Валдіс Домброскіс, віцепрезидент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна навесні може отримати ще два транші фінансової допомоги від ЄС в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про вже раніше анонсований транш в 1,5 млрд євро у квітні та ще один - у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара та віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на прес-конференції у Брюсселі.

Як нагадав єврокомісар, Україна у березні вже отримала від Єврокомісії перший транш за програмою Ukraine Facility, розмір якого становив 4,5 млрд євро. Наступний платіж запланований на квітень та становитиме 1,5 млрд євро.

"Наступним кроком буде оцінка Єврокомісією "Українського плану", з метою встановлення щоквартальних індикаторів стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні", - сказав Домбровскіс.

Ukraine Facility для України

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро допомоги до 2027 року. Кошти мають поступово передати траншами в рамках програми Ukraine Facility.

Програма передбачає, що Україна повинна буде виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші. Зокрема, продовжувати робити реформи для боротьби з корупцією і не тільки.

Більше про програму Ukraine Facility читайте в матеріалі РБК-Україна "Євросоюз пообіцяв Україні 50 млрд євро. Гроші дають під реформи із жорстким контролем".

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