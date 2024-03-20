У Мінфіні повідомили, на що піде транш ЄС на 4,5 млрд євро

Держбюджет України отримав перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Як зазначили в прес-службі, у рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть 5 реформ у наступних сферах: управління державними фінансами, боротьба з корупцією, та розвиток бізнес-середовища тощо.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської комісії, повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо, що Ukraine Facility - це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 - 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Великі транші Україні

Минулого тижня у НБУ заявили, що Україна протягом березня-квітня отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування.

Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, фактично ці кошти надійдуть до бюджету та одразу стануть міжнародними резервами.

"Ця валюта не піде безпосередньо на валютний ринок. Водночас ці кошти будуть використані урядом для того, щоб профінансувати свої витрати. Частина з них, швидше за все, буде використана і також позначиться на стані валютного ринку", - сказав він.

Ніколайчук уточнив, що Україна розраховує отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, від Канади 1,5 млрд доларів, від Світового банку 1,5 млрд доларів, від МВФ 900 млн доларів. Ще 1,5 млрд євро ЄС надасть у квітні.