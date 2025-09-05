Які шанси в "синьо-жовтих" та чи заб'є Довбик: прогнози на матч Україна – Франція

Проблеми України зі складом

Матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

До фактора сильного суперника та неможливості через війну проводити домашні поєдинки в своїй країні, цього разу додались значні проблеми "синьо-жовтих" зі складом.

Одразу шість ключових виконавців випали з обойми Сергія Реброва. І якщо Андрія Луніна, Віталія Миколенка, Романа Яремчука та Олександра Тимчика вдалося вчасно замінити виконавцями з резервного списку, то відсутність Віктора Циганкова та Владислава Дубінчака компенсувати вже не встигли.

Крім того, головний тренер збірної зізнався, що гравці перевантажені клубними матчами, через що команда відчуває труднощі з повноцінними тренуваннями. Він зазначив, що надмірна ігрова практика в українських клубах часом призводить до втоми футболістів.

"Ми навіть не могли провести два тренування, тому що гравці були дуже втомленими, в основному займалися відновленням", - зізнався Ребров.

Прогнози аналітиків

На цьому фоні цілком природні прогнози аналітиків букмекерських контор, які дають збірній України обмаль шансів.

Так коефіцієнт на перемогу номінальних господарів у сьогоднішній грі коливається в межах – 8,00 – 8,70. На нічию – 4,33 – 4,75. А найбільш вірогідним підсумком вважають перемогу французів – 1,40.

Хто заб'є у матчі

Фахівці очікують результативний поєдинок у Вроцлаві. Ставка на те, що команди заб'ють більше двох голів – 1,84. Більшість вірить, що відзначаться лише французи (1,71). Коефіцієнт на голи з обох сторін – 2,13.

Найкращі шанси забити в матчі має французький нападник "Реала" Кіліан Мбаппе – 1,80. Дещо гірші вони в трьох інших гравців збірної Франції: Маркуса Тюрама, Уго Екітіке (по 2,35) та Усмана Дембеле (2,50).

Найкращий коефіцієнт у складі України отримав Артем Довбик – 4,50. Шанси відзначитися в поєдинку новачка "Жирони" Владислава Ваната оцінюють у – 5,00.