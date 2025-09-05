Какие шансы у "сине-желтых" и забьет ли Довбик: прогнозы на матч Украина - Франция

Проблемы Украины с составом

Матч Украина - Франция состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

К фактору сильного соперника и невозможности из-за войны проводить домашние поединки в своей стране, на этот раз добавились значительные проблемы "сине-желтых" с составом.

Сразу шесть ключевых исполнителей выпали из обоймы Сергея Реброва. И если Андрея Лунина, Виталия Миколенко, Романа Яремчука и Александра Тымчика удалось вовремя заменить исполнителями из резервного списка, то отсутствие Виктора Цыганкова и Владислава Дубинчака компенсировать уже не успели.

Кроме того, главный тренер сборной признался, что игроки перегружены клубными матчами, из-за чего команда испытывает трудности с полноценными тренировками. Он отметил, что чрезмерная игровая практика в украинских клубах порой приводит к усталости футболистов.

"Мы даже не могли провести две тренировки, потому что игроки были очень уставшими, в основном занимались восстановлением", - признался Ребров.

Прогнозы аналитиков

На этом фоне вполне естественны прогнозы аналитиков букмекерских контор, которые дают сборной Украины мало шансов.

Так коэффициент на победу номинальных хозяев в сегодняшней игре колеблется в пределах - 8,00 - 8,70. На ничью - 4,33 - 4,75. А наиболее вероятным итогом считают победу французов - 1,40.

Кто забьет в матче

Специалисты ожидают результативный поединок во Вроцлаве. Ставка на то, что команды забьют более двух голов - 1,84. Большинство верит, что отметятся только французы (1,71). Коэффициент на голы с обеих сторон - 2,13.

Лучшие шансы забить в матче имеет французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе - 1,80. Несколько хуже они у трех других игроков сборной Франции: Маркуса Тюрама, Уго Экитике (по 2,35) и Усмана Дембеле (2,50).

Лучший коэффициент в составе Украины получил Артем Довбык - 4,50. Шансы отличиться в поединке новичка "Жироны" Владислава Ваната оценивают в - 5,00.