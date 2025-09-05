ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна – Франція у відборі ЧС-2026: де дивитися матч безкоштовно сьогодні

Вроцлав, П'ятниця 05 вересня 2025 08:52
UA EN RU
Україна – Франція у відборі ЧС-2026: де дивитися матч безкоштовно сьогодні Фото: 5 вересня збірна України стартує в кваліфікації чемпіонату світу-2026 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні, 5 вересня збірна України з футболу стартує у відбірковому циклі першості світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зіграють з чинними віце-чемпіонами планети – Францією.

Коли та де можна переглянути матч безкоштовно – підкаже РБК-Україна.

Старт у Вроцлаві

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві. Він розпочнеться – о 21:45 за київським часом.

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Пряма трансляція буде доступна за однією з наступних передплат:

  • "Оптимальна"
  • "Спорт"
  • "Максимальна"
  • MEGOPACK N+S

Також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.

Крім того, дивитися матч Україна – Франція онлайн безплатно можна буде на телеканалі "Megogo СПОРТ", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Коли розпочнеться трансляція

Футбольний вечір стартує о 20:30 з ведучим Володимиром Кобельковим. Експертами студії стануть колишній головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко та ексворотар "Динамо" і національної команди Денис Бойко.

Сам матч Україна – Франція прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

Як вийти на ЧС-2026

Україна потрапила в групу D європейської кваліфікації, де змагатиметься із Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Збірна, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Раніше ми повідомили, що Україну та Францію розсудить фартовий для "синьо-жовтих" поліцейський з Нідерландів.

Також читайте, як українські зірки готуються до старту у відборі ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії