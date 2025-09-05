Ще дві втрати у складі збірної України: Ребров оголосив заявку на матч проти Франції

Тренерський штаб національної команди України на чолі з Сергієм Ребровим оголосив список футболістів, які сьогодні, 5 вересня, можуть зіграти проти збірної Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу .

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

В офіційному списку збірної України такі футболісти:

Таким чином збірна України втратила шістьох ключових виконавців. Раніше стало відомо, що матч через пошкодження пропустять голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисники Віталій Миколенко з англійського "Евертона" та Олександр Тимчик з "Динамо", а також форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук.

До заявки збірної України потрапили 23 гравці. Через травми за межами списку опинились захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак та вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков.

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві. Він розпочнеться – о 21:45 за київським часом.

