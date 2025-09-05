ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Які шанси в "синьо-жовтих" та чи заб'є Довбик: прогнози на матч Україна – Франція

Вроцлав, П'ятниця 05 вересня 2025 12:06
UA EN RU
Які шанси в "синьо-жовтих" та чи заб'є Довбик: прогнози на матч Україна – Франція Фото: Артем Довбик – головна надія України в атаці (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

На збірну України чекає непросте випробування вже на старті відбіркової кампанії ЧС-2026. Починати шлях на мундіаль доведеться грою з чинними віце-чемпіонами планети – французами.

Які прогнози на матч та хто з українців має найбільші шанси відзначитися – підкаже РБК-Україна.

Проблеми України зі складом

Матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

До фактора сильного суперника та неможливості через війну проводити домашні поєдинки в своїй країні, цього разу додались значні проблеми "синьо-жовтих" зі складом.

Одразу шість ключових виконавців випали з обойми Сергія Реброва. І якщо Андрія Луніна, Віталія Миколенка, Романа Яремчука та Олександра Тимчика вдалося вчасно замінити виконавцями з резервного списку, то відсутність Віктора Циганкова та Владислава Дубінчака компенсувати вже не встигли.

Крім того, головний тренер збірної зізнався, що гравці перевантажені клубними матчами, через що команда відчуває труднощі з повноцінними тренуваннями. Він зазначив, що надмірна ігрова практика в українських клубах часом призводить до втоми футболістів.

"Ми навіть не могли провести два тренування, тому що гравці були дуже втомленими, в основному займалися відновленням", - зізнався Ребров.

Прогнози аналітиків

На цьому фоні цілком природні прогнози аналітиків букмекерських контор, які дають збірній України обмаль шансів.

Так коефіцієнт на перемогу номінальних господарів у сьогоднішній грі коливається в межах – 8,00 – 8,70. На нічию – 4,33 – 4,75. А найбільш вірогідним підсумком вважають перемогу французів – 1,40.

Хто заб'є у матчі

Фахівці очікують результативний поєдинок у Вроцлаві. Ставка на те, що команди заб'ють більше двох голів – 1,84. Більшість вірить, що відзначаться лише французи (1,71). Коефіцієнт на голи з обох сторін – 2,13.

Найкращі шанси забити в матчі має французький нападник "Реала" Кіліан Мбаппе – 1,80. Дещо гірші вони в трьох інших гравців збірної Франції: Маркуса Тюрама, Уго Екітіке (по 2,35) та Усмана Дембеле (2,50).

Найкращий коефіцієнт у складі України отримав Артем Довбик – 4,50. Шанси відзначитися в поєдинку новачка "Жирони" Владислава Ваната оцінюють у – 5,00.

Раніше ми повідомили, що Україну та Францію розсудить фартовий для "синьо-жовтих" поліцейський з Нідерландів.

Також читайте де сьогодні дивитися матч Україна – Франція безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Сергій Ребров Артем Довбик
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії