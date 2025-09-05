ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Какие шансы у "сине-желтых" и забьет ли Довбик: прогнозы на матч Украина - Франция

Вроцлав, Пятница 05 сентября 2025 12:06
UA EN RU
Какие шансы у "сине-желтых" и забьет ли Довбик: прогнозы на матч Украина - Франция Фото: Артем Довбик - главная надежда Украины в атаке (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сборную Украины ждет непростое испытание уже на старте отборочной кампании ЧМ-2026. Начинать путь на мундиаль придется игрой с действующими вице-чемпионами планеты -- французами.

Какие прогнозы на матч и кто из украинцев имеет наибольшие шансы отличиться - подскажет РБК-Украина.

Проблемы Украины с составом

Матч Украина - Франция состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

К фактору сильного соперника и невозможности из-за войны проводить домашние поединки в своей стране, на этот раз добавились значительные проблемы "сине-желтых" с составом.

Сразу шесть ключевых исполнителей выпали из обоймы Сергея Реброва. И если Андрея Лунина, Виталия Миколенко, Романа Яремчука и Александра Тымчика удалось вовремя заменить исполнителями из резервного списка, то отсутствие Виктора Цыганкова и Владислава Дубинчака компенсировать уже не успели.

Кроме того, главный тренер сборной признался, что игроки перегружены клубными матчами, из-за чего команда испытывает трудности с полноценными тренировками. Он отметил, что чрезмерная игровая практика в украинских клубах порой приводит к усталости футболистов.

"Мы даже не могли провести две тренировки, потому что игроки были очень уставшими, в основном занимались восстановлением", - признался Ребров.

Прогнозы аналитиков

На этом фоне вполне естественны прогнозы аналитиков букмекерских контор, которые дают сборной Украины мало шансов.

Так коэффициент на победу номинальных хозяев в сегодняшней игре колеблется в пределах - 8,00 - 8,70. На ничью - 4,33 - 4,75. А наиболее вероятным итогом считают победу французов - 1,40.

Кто забьет в матче

Специалисты ожидают результативный поединок во Вроцлаве. Ставка на то, что команды забьют более двух голов - 1,84. Большинство верит, что отметятся только французы (1,71). Коэффициент на голы с обеих сторон - 2,13.

Лучшие шансы забить в матче имеет французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе - 1,80. Несколько хуже они у трех других игроков сборной Франции: Маркуса Тюрама, Уго Экитике (по 2,35) и Усмана Дембеле (2,50).

Лучший коэффициент в составе Украины получил Артем Довбык - 4,50. Шансы отличиться в поединке новичка "Жироны" Владислава Ваната оценивают в - 5,00.

Ранее мы сообщили, что Украину и Францию рассудит фартовый для "сине-желтых" полицейский из Нидерландов.

Также читайте где сегодня смотреть матч Украина - Франция бесплатно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сергей Ребров Артем Довбик
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России