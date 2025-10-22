Які потяги затримуються після масованої атаки РФ: УЗ оновила дані

Обстріл України 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі, зранку та вдень російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні дрони. Під ворожим вогнем опинилися центральні, східні та південні області.

На тлі масованої російської атаки по залізничній інфраструктурі одразу понад два десятки поїздів прямували із запізненням. Більшість із них відставала від графіка більш ніж на годину, а окремі - затримувалися на дві години і більше.

Як повідомили у Повітряних силах, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

З 405 дронів вдалося збити 333. Із 28 ракет (у тому числі 15 балістичних) вдалося збити 16.

Більше про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.