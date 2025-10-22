ua en ru
Через масований обстріл кілька потягів рухається з запізненням: повний графік від УЗ

Середа 22 жовтня 2025 08:33
Через масований обстріл кілька потягів рухається з запізненням: повний графік від УЗ Фото: через масований обстріл кілька потягів рухається з запізненням (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через масований удар росіян по Україні зафіксовані пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлені ділянки, частина потягів рухається із запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами", - заявили в УЗ.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка – до двох годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.

Зміни у графіках приміських потягів

Окрім того, через пошкодження інфраструктури та знеструмлення ділянки приміські поїзди Київщини курсують із затримками.

Зокрема, повідомляється про затримки до 1 години таких рейсів:

  • №6608 Коростень – Борщагівка
  • №6671 Святошин – Немішаєве
  • №6603 Святошин – Тетерів.

"Також для проїзду за своїми маршрутами готуємо резервні тепловози для поїздів №6724/23 Миронівка - Київ та №6702/01 Київ - Миронівка. Через це можливе запізнення на кінцеві орієнтовно на 1,5 години", - додали в УЗ.

Масований обстріл України 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Так, під ударом РФ була столиця. Наразі наслідки фіксуються у кількох районах Києва.

Окрім того, у Запоріжжі більше десяти людей постраждали після нічної атаки РФ. Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. Також в ОВА повідомили, що через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тисячі людей.

Армія РФ атакувала також Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

У Полтавській області після атак РФ у ніч на 22 жовтня пошкоджень зазнали обʼєкти нафтогазової промисловості.

Укрзалізниця Електроенергія Потяги
