Какие поезда задерживаются после массированной атаки РФ: УЗ обновила данные

Обстрел Украины 22 октября

Напомним, сегодня ночью, утром и днем российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны. Под вражеским огнем оказались центральные, восточные и южные области.

На фоне массированной российской атаки по железнодорожной инфраструктуре сразу более двух десятков поездов следовали с опозданием. Большинство из них отставали от графика более чем на час, а отдельные - задерживались на два часа и более.

Как сообщили в Воздушных силах, российская армия запустила по Украине 433 воздушные цели. Враг применил для удара "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты.

Из 405 дронов удалось сбить 333. Из 28 ракет (в том числе 15 баллистических) удалось сбить 16.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.