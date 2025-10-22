РФ запустила понад 400 дронів і ракет по Україні: що вдалося збити ППО

У ніч на середу, 22 жовтня, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, українські радіотехнічні війська виявили й супроводили 433 засоби повітряного нападу - це 405 дронів і 28 ракет, серед яких 15 балістичних.

Зокрема, росіяни випустили:

405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших - із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (окупований Крим);

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Основний напрямок удару - Київщина, однак під атаку також потрапили Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Станом на 12:30 українська ППО збила або подавила 349 повітряних цілей, серед них:

333 дрони-камікадзе типу Shahed та інші;

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних Іскандер-М/KN-23;

2 керовані ракети Х-59/69.

Попри значну ефективність роботи ППО, зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 дронів по 26 локаціях, ще у 19 місцях - падіння уламків збитих цілей.

Крім того, 17 дронів не досягли цілей - їхні маршрути наразі уточнюються.

Обстріл 22 жовтня

У ніч на сьогодні Росія знову здійснила масований удар по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Під атаку потрапили кілька районів Києва.

На Київщині наслідки атаки також виявилися трагічними: у Броварському районі загинули четверо осіб, серед них двоє дітей. Ще двоє людей зазнали поранень. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.